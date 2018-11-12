В Шепетовке закрыли несколько школ из-за угрозы отключения газа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Образовательный процесс в четырех школах города Шепетовка Хмельницкой области решили временно остановить из-за угрозы отключения газоснабжения города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Шепетовского городского совета.
"Члены исполкома рассмотрели вопрос о временном приостановлении образовательного процесса в ООШ №1, ООШ №4, ООШ №2, УВК №2 "ООШ-гимназия". Решение о приостановлении обучения в этих школах было принято из-за угрозы снижения давления газа в городе Шепетовка до 0 и задержку в запуске уже подключенных модульных котельных", - говорится в сообщении.
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Так, исполком горсовета решил приостановить образовательный процесс в школах с 13 ноября до стабилизации ситуации.
"О продолжительности перерыва в обучении будет сообщено дополнительно", - добавили в горсовете.
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Напомним, из-за долгов компании "Шепетовка Энергоинвест" перед НАК "Нафтогаз Украины" оператор газотранспортной системы обязан со вторника, 13 ноября, прекратить газоснабжение города Шепетовка, который находится в Хмельницкой области. По словам городского головы, это автоматически может привести к локальной чрезвычайной ситуации по городу.