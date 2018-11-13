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Через відсутність опалення у Кривому Розі відкрито провадження

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. За фактом відсутності тепла у м. Кривий Ріг відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

“Дії службових осіб, які не прийняли рішення про подачу газу до котелень міста, поліція буде розслідувати як службову недбалість. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що 10 листопада у Кривому Розі Дніпропетровської області понад 2000 житлових будинків та понад 100 об’єктів соціальної сфери залишилися без теплопостачання у зв’язку з відмовою НАК “Нафтогаз” постачати газ підприємству “Криворізька теплоцентраль” через борг понад 400 млн грн.

Через зрив опалювального сезону 12 листопада біля офісу “Криворіжгазу” почалася акція протесту, мітингувальники підпалили шини, вимагаючи розпочати постачання газу в котелень.

Зрив опалювального сезону стався у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію. Серед них опинилися м. Херсон, місто Шепетівка (Хмельницька область), м.Сміла (Черкаська область), м.Кам'янське (Дніпропетровська область). 

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Станом на 12-13 листопада у зазначених містах фіксувалась така ситуація:

  • у місті Херсон не працював 31 навчальний заклад;
  • у місті Шепетівка Хмельницької області через борги компанії "Шепетівка Енергоінвест" перед НАК "Нафтогаз України" оператор газотранспортної системи зобов'язаний з вівторка, 13 листопада, припинити газопостачання
  • у місті Сміла Черкаської області не працювало 11 навчальних закладів. 13 листопада жителі Сміли перекриватимуть дорогу через відсутність опалення. Борг міста перед НАК "Нафтогаз України" становить 100 мільйонів гривень.
  • у місті Кам'янське Дніпропетровської області через відсутність опалення не працюють 19 навчальних закладів.

Зазначимо, що голова Мінрегіону Геннадій Зубко доручив до 30 жовтня усунути ризики аварій у тепломережах. Також він попередив про алгоритм дій голів ОДА у випадку невчасного увімкнення опалення. Відповідальні особи мають звертатися до прокуратури. 

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