У “Нафтогазі” пояснили, чому у Кривому Розі відсутнє теплопостачання

КИЇВ. 13 листопада. УНН. На сьогоднішній день відсутні жодні юридичні підстави для постачання природного газу для “Криворізької теплоцентралі” і такий крок з боку НАК “Нафтогаз” був би грубим порушенням діючого законодавства, яке регулює діяльність газового ринку України. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Перелома, передає УНН.