У “Нафтогазі” пояснили, чому у Кривому Розі відсутнє теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На сьогоднішній день відсутні жодні юридичні підстави для постачання природного газу для “Криворізької теплоцентралі” і такий крок з боку НАК “Нафтогаз” був би грубим порушенням діючого законодавства, яке регулює діяльність газового ринку України. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Перелома, передає УНН.
“Криворізька теплоцентраль” — в реєстрі підприємств-банкрутів. Сам факт укладання договору з “Нафтогазом” має затвердити арбітражний керуючий. Цього зроблено не було. Як тільки це погодження буде надано, “Нафтогаз” готовий в стислі терміни (години навіть, а не дні) укласти таку угоду. Але, для того, щоб за укладеною угодою отримати номінації (природній газ - ред.), “Криворізька теплоцентраль” має виконати хоча б одну з трьох умов, які уряд України встановив для теплопостачальних організацій“, — заявив Перелома.
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Він додав, що на сьогоднішній день загальний борг “Криворізької теплоцентралі” становить більше 1 млрд грн.
“Це сума за газ, який відібрала „Криворізька теплоцентраль“, спожила, але не розрахувалась. Тому, якщо ми говоримо про досягнення рівня розрахунків 90% за історичним споживанням — їм потрібно доплатити більше 400 млн грн. Є теоретична можливість сплачувати за графіком, який передбачений постановою Кабміну № 758. Підприємство минулого року надало цей графік і саме завдяки наданню цього графіку воно змогло розпочати опалювальний сезон минулого року. Але, після надання, не виконує його. Заборгованість — майже 375 млн грн за тим графіком, який вони надали і, на жаль, не виконують”, — резюмував Перелома.
Нагадаємо, у Кривому Розі люди через відсутність газу влаштували пікет і палили шини.
Як повідомляв УНН, у 31 закладі освіти Херсона відсутнє теплопостачання через заборгованість споживачів.
Крім того, освітній процес у чотирьох школах міста Шепетівка Хмельницької області вирішили тимчасово зупинити через загрозу відключення газопостачання міста.