В "Нафтогазе" объяснили, почему в Кривом Роге отсутствует теплоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На сегодняшний день отсутствуют какие-либо юридические основания для поставок природного газа для "Криворожской теплоцентрали" и такой шаг со стороны НАК "Нафтогаз" был бы грубым нарушением действующего законодательства, регулирующего деятельность газового рынка Украины. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома, передает УНН.
"Криворожская теплоцентраль" - в реестре предприятий-банкротов. Сам факт заключения договора с "Нафтогазом" должен утвердить арбитражный управляющий. Этого сделано не было. Как только это согласование будет предоставлено, "Нафтогаз" готов в сжатые сроки (часы даже, а не дни) заключить такое соглашение. Но, для того, чтобы по заключенному договору получить номинации (природный газ - ред.), "Криворожская теплоцентраль" должен выполнить хотя бы одно из трех условий, которые правительство Украины установило для теплоснабжающих организаций ", - заявил Перелома.
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Он добавил, что на сегодняшний день общий долг "Криворожской теплоцентрали" составляет более 1 млрд грн.
"Это сумма за газ, отобрала "Криворожская теплоцентраль", использовала, но не рассчиталась. Поэтому, если мы говорим о достижении уровня расчетов 90% по историческому потреблением - им нужно доплатить более 400 млн грн. Есть теоретическая возможность платить по графику, который предусмотрен постановлением Кабмина № 758. Предприятие в прошлом году предоставило этот график и именно благодаря предоставлению этого графика оно смогло начать отопительный сезон прошлого года. Но, после предоставления, не выполняет его. Задолженность - почти 375 млн грн по тому графику, который они предоставили и, к сожалению, не выполняют", - резюмировал Перелома.
Напомним, в Кривом Роге люди из-за отсутствия газа устроили пикет и жгли шины.
Как сообщал УНН, в 31 учебном заведении Херсона отсутствует теплоснабжения из-за задолженности потребителей.
Кроме того, образовательный процесс в четырех школах города Шепетовка Хмельницкой области решили временно остановить из-за угрозы отключения газоснабжения города.