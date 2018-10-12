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Зубко доручив до 30 жовтня усунути ризики аварій у тепломережах

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко доручив регіонам забезпечити безаварійну роботу критичної інфраструктури у зимовий період. Про це повідомила прес-служба Мінрегіону, передає УНН.

“Місцева влада має вчасно і якісно підготувати критичну інфраструктуру до проходження опалювального сезону. А не починати діяти у момент підключення тепломереж, подачі тиску або підвищення температури теплоносія, як це відбувається у багатьох випадках при пониженні температурного режиму до критичної позначки у зимовий період. Це має бути системна робота”, — наголосив Геннадій Зубко.

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За результатами засідання всім органам влади і службам у координації з місцевим самоврядуванням доручено до 30 жовтня:

  • розглянути на колегіях стан підготовки підприємств, установ, організацій сфери управління до безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року, вжити у повному обсязі заходи, що передбачені державними і галузевими планами з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної, безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року;
  • забезпечити підготовку підпорядкованих підприємств до роботи в осінньо-зимовий період, зокрема, привести у належний технічний стан житловий фонд та виконати планові перевірки димових і вентиляційних каналів, щільність інженерних вводів (водопостачання та водовідведення, теплопостачання) багатоповерхових будинків, а також забезпечити належний технічний стан сигналізаторів загазованості підвальних приміщень житлового фонду;
  • забезпечити неухильне виконання планів заходів із підготовки підприємств ПЕК, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року, планів заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2018/2019 року;
  • підготувати інженерну, спеціальну і снігоочисну техніку, автомобілі підвищеної прохідності, пересувні електростанції, пункти обігріву та життєзабезпечення;
  • посилити роз’яснювальну роботу серед населення, у тому числі в засобах масової інформації, щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій та аварій в умовах осінньо-зимового періоду.

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“Регіони України мають зробити важливі висновки з минулорічних ситуацій щодо стану критичної інфраструктури у зимовий період. Такі приклади можна навести по Прилукам, коли 19 січня 2018 року місто залишилось без водопостачання, Черкасам, яке залишилось без електрики і водопостачання, Харкову, де райони опинились без опалення і теплопостачання, Києву та інших. Тож ще раз наголошую, саме підготовка технічного стану критичної інфраструктури до початку опалювального сезону і роботи в зимовий період має стати зараз пріоритетним і першочерговим питанням для місцевої влади”, — зазначив глава Мінрегіона.

Нагадаємо, з 11 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон. Раніше УНН повідомляв про міста, де існує загроза зриву  опалювального сезону.

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