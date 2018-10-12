У Львові розпочався опалювальний сезон

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53245 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 98704 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 137600 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 114565 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106962 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112996 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137530 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75013 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83483 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175817 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.4 м/с
80 %
750 мм
Легкий дощ
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 23756 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32828 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 25238 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 23902 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

17:08 • 30643 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 137596 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137530 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175816 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515062 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594699 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4312 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 23902 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 25238 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 32828 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58684 перегляди
Актуальне
У Львові розпочався опалювальний сезон

У Львові розпочався опалювальний сезон

Київ • УНН

 • 10938 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В одному з обласних центрів України з 11 жовтня розпочався опалювальний сезон для закладів освіти, охорони здоров'я та культури. Відповідне розпорядження 10 жовтня підписав міський голова м.Львів Андрій Садовий, передає УНН з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

“Згідно з розпорядженням, від 10 жовтня теплопостачальні підприємства розпочинають подачу опалення до бюджетних установ (школи, садочки, лікарні, поліклініки, заклади культури) на підставі письмових звернень керівників закладів”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд ухвалив рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня

У прес-службі мерії Львова нагадали, що станом на 11 жовтня, теплопостачальні підприємства Львова вже здійснювали подачу опалення до 73 бюджетних установ: 58 установ опалює ЛМКП “Львівтеплоенерго” та 15 ЛКП — “Залізничнетеплоенерго”. Подачу опалення розпочато на основі листів-звернень керівників закладів.

В опалювальному сезоні 2018−2019 року ЛМКП “Львівтеплоенерго” подаватиме опалення до більше 1600 житлових будинків, 198 освітніх закладів (школи, садочки) та 46 медичних закладів (лікарні, поліклініки). ЛКП “Залізничнетеплоенерго” подаватиме опалення до 524 житлових будинків, 42 закладів освіти (школи і садочки) і 6 медичних установ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо міста, де існує загроза зриву опалювального сезону

Нагадаємо, готовність до опалювального сезону в Україні становить 99,4%. Крім того, голови ОДА звертатимуться до прокуратури у випадку невчасного увімкнення опалення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,109.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,046.10
Ethereum
$2,084.26