У Львові розпочався опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В одному з обласних центрів України з 11 жовтня розпочався опалювальний сезон для закладів освіти, охорони здоров'я та культури. Відповідне розпорядження 10 жовтня підписав міський голова м.Львів Андрій Садовий, передає УНН з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
“Згідно з розпорядженням, від 10 жовтня теплопостачальні підприємства розпочинають подачу опалення до бюджетних установ (школи, садочки, лікарні, поліклініки, заклади культури) на підставі письмових звернень керівників закладів”, — йдеться у повідомленні.
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У прес-службі мерії Львова нагадали, що станом на 11 жовтня, теплопостачальні підприємства Львова вже здійснювали подачу опалення до 73 бюджетних установ: 58 установ опалює ЛМКП “Львівтеплоенерго” та 15 ЛКП — “Залізничнетеплоенерго”. Подачу опалення розпочато на основі листів-звернень керівників закладів.
В опалювальному сезоні 2018−2019 року ЛМКП “Львівтеплоенерго” подаватиме опалення до більше 1600 житлових будинків, 198 освітніх закладів (школи, садочки) та 46 медичних закладів (лікарні, поліклініки). ЛКП “Залізничнетеплоенерго” подаватиме опалення до 524 житлових будинків, 42 закладів освіти (школи і садочки) і 6 медичних установ.
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Нагадаємо, готовність до опалювального сезону в Україні становить 99,4%. Крім того, голови ОДА звертатимуться до прокуратури у випадку невчасного увімкнення опалення.