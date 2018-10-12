Во Львове начался отопительный сезон

“Согласно распоряжению, от 10 октября теплоснабжающие предприятия начинают подачу отопления в бюджетные учреждения (школы, садики, больницы, поликлиники, учреждения культуры) на основании письменных обращений руководителей учреждений”, — говорится в сообщении.

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В пресс-службе мэрии Львова напомнили, что по состоянию на 11 октября, теплоснабжающие предприятия Львова уже осуществляли подачу отопления в 73 бюджетных учреждений: 58 учреждений отапливает ЛГКП “Львовтеплоэнерго” и 15 ЛКП — “Зализнычнетеплоэнерго”. Подачу отопления начали на основе писем-обращений руководителей учреждений.

В отопительном сезоне 2018-2019 года ЛГКП “Львовтеплоэнерго” будет подавать отопление в более 1600 жилых домов, 198 образовательных учреждений (школы, садики) и 46 медицинских учреждений (больницы, поликлиники). ЛКП “Зализнычнетеплоэнерго” будет подавать отопление в 524 жилых домов, 42 учебных заведений (школы и садики) и 6 медицинских учреждений.

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Напомним, готовность к отопительному сезону в Украине составляет 99,4%. Кроме того, главы ОГА будут обращаться в прокуратуру в случае несвоевременного включения отопления.