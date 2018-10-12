Зубко поручил до 30 октября устранить риски аварий в теплосетях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил регионам обеспечить безаварийную работу критической инфраструктуры в зимний период. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона, передает УНН.
“Местная власть должна своевременно и качественно подготовить критическую инфраструктуру к прохождению отопительного сезона. А не начинать действовать в момент подключения теплосетей, подачи давления или повышения температуры теплоносителя, как это происходит во многих случаях при понижении температурного режима до критической отметки в зимний период. Это должна быть системная работа”, - подчеркнул Геннадий Зубко.
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По результатам заседания всем органам власти и службам в координации с местным самоуправлением поручено до 30 октября:
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- рассмотреть на коллегиях состояние подготовки предприятий, учреждений, организаций сферы управления к безаварийной работе в осенне-зимний период 2018/2019 года, осуществить в полном объеме мероприятия, предусмотренные государственными и отраслевыми планами по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы для стабильной, безаварийной работы в осенне-зимний период 2018/2019 года;
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- обеспечить подготовку подчиненных предприятий к работе в осенне-зимний период, в частности, привести в надлежащее техническое состояние жилой фонд и выполнить плановые проверки дымовых и вентиляционных каналов, плотность инженерных вводов (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение) многоэтажных домов, а также обеспечить надлежащее техническое состояние сигнализаторов загазованности подвальных помещений жилищного фонда;
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- обеспечить неукоснительное выполнение планов мероприятий по подготовке предприятий ТЭК, ЖКХ и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2018/2019 года, планов мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и пожарной безопасности в осенне-зимний период 2018/2019 года;
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- подготовить инженерную, специальную и снегоочистительную технику, автомобили повышенной проходимости, передвижные электростанции, пункты обогрева и жизнеобеспечения;
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- усилить разъяснительную работу среди населения, в том числе в средствах массовой информации, о правилах безопасного поведения во время возможных чрезвычайных происшествий и аварий в условиях осенне-зимнего периода.
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“Регионы Украины должны сделать важные выводы из прошлогодних ситуаций по состоянию критической инфраструктуры в зимний период. Такие примеры можно привести по Прилукам, когда 19 января 2018 года, город остался без водоснабжения, Черкассам, которое осталось без электричества и водоснабжения, Харькову, где районы оказались без отопления и теплоснабжения, Киеву и других. Поэтому еще раз подчеркиваю, именно подготовка технического состояния критической инфраструктуры до начала отопительного сезона и работе в зимний период должен стать сейчас приоритетным и первоочередным вопросом для местной власти”, - отметил глава Минрегиона.
Напомним, с 11 октября во Львове начался отопительный сезон. Ранее УНН сообщал о городах, где существует угроза срыва отопительного сезона.