Из-за отсутствия отопления в Кривом Роге открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. По факту отсутствия тепла в г. Кривой Рог открыто уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Днепропетровской области, передает УНН.
“Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.
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Отметим, что 10 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области более 2000 жилых домов и более 100 объектов социальной сферы остались без теплоснабжения в связи с отказом НАК “Нафтогаз” поставлять газ предприятию “Криворожская теплоцентраль” из-за долга более 400 млн грн.
Из-за срыва отопительного сезона 12 ноября у офиса “Криворожгаза” началась акция протеста, митингующие подожгли шины, требуя начать поставки газа в котельные.
Срыв отопительного сезона произошел в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались г. Херсон, город Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г.Каменское (Днепропетровская область).
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По состоянию на 12-13 ноября в указанных городах фиксировалась такая ситуация:
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- в городе Херсон не работало 31 учебное заведение;
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- в городе Шепетовка Хмельницкой области из-за долгов компании “Шепетовка Энергоинвест” перед НАК “Нафтогаз Украины” оператор газотранспортной системы был обязан со вторника, 13 ноября, прекратить газоснабжение.
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- в городе Смела Черкасской области не работало 11 учебных заведений. 13 ноября жители Смелы объявили, что будут перекрывать дорогу из-за отсутствия отопления. Долг города перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет 100 млн гривен.
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- в городе Каменское Днепропетровской области из-за отсутствия отопления не работают 19 учебных заведений.
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Отметим, что глава Минрегиона Геннадий Зубко поручил до 30 октября устранить риски аварий в теплосетях. Также он предупредил об алгоритме действий губернаторов в случае несвоевременного включения отопления. Ответственные лица должны обращаться в прокуратуру.