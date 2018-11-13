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Антициклон приніс в Україну холодну погоду

Антициклон приніс в Україну холодну погоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні погоду на більшості території України формуватиме холодний антициклон, температура повітря коливатиметься у межах від 1° морозу до 4° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Сьогодні погоду на більшості нашої території формуватиме холодний антициклон з північного сходу. Буде малохмарно та без опадів, лише на Донеччині та Луганщині місцями невеликий сніг", - вказали синоптики.

А ось значення температури, як повідомляється, набувають зимового характеру і становитимуть від 1° морозу до 4° тепла, лише у західних областях - 4-9° тепла, на Закарпатті - до 14°.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у східних та західних областях окремі пориви 15-18 м/с.

Як повідомляв УНН, середня місячна температура у листопаді цього року прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

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