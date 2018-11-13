Антициклон приніс в Україну холодну погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні погоду на більшості території України формуватиме холодний антициклон, температура повітря коливатиметься у межах від 1° морозу до 4° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Сьогодні погоду на більшості нашої території формуватиме холодний антициклон з північного сходу. Буде малохмарно та без опадів, лише на Донеччині та Луганщині місцями невеликий сніг", - вказали синоптики.
А ось значення температури, як повідомляється, набувають зимового характеру і становитимуть від 1° морозу до 4° тепла, лише у західних областях - 4-9° тепла, на Закарпатті - до 14°.
Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у східних та західних областях окремі пориви 15-18 м/с.
Як повідомляв УНН, середня місячна температура у листопаді цього року прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.