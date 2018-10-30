Синоптики дали прогноз на листопад
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Середня місячна температура у листопаді цього року прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Середня місячна температура передбачається 1-7° тепла, що близько до середніх багаторічних значень", - повідомили синоптики, зауваживши, що інформація базована на даних УкрГМЦ, УкрНДГМІ та світових центрів погоди.
Місячна кількість опадів, за даними Укргідрометцентру, у листопаді цього року очікується на рівні 25-50 мм, у горах - місцями 60-105 мм, що у Карпатах, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельницькій областях менше (65-79%), на решті території у межах (80-100%) середніх багаторічних значень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптик: зима в Україні буде теплою і малосніжною
Загалом же, згідно зі спостереженнями, характерною для листопада є середня місячна температура на рівні 0-7° тепла.
За час спостережень абсолютний мінімум температури у листопаді в Україні фіксували на рівні 15-24° морозу, у північних, східних областях місцями 25-31°, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу. Абсолютний максимум за увесь час спостережень в останній місяць осені - 16-24° тепла, у Чернівецькій, центральних областях та південній частині місцями 25-29º, на півдні Одещини та в Криму до 30°.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, якою буде погода на Новий рік
Для листопада загалом характерним є те, що у другій половині місяця в Україні, крім південної частини країни, помітно перехід середньої добової температури повітря через 0°, може утворитися сніговий покрив.
Нагадаємо, синоптик попередила про рясні опади до кінця року.