Синоптики дали прогноз на ноябрь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Средняя месячная температура в ноябре этого года прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что близко к средним многолетним значениям", - сообщили синоптики, отметив, что информация основана на данных УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.
Месячное количество осадков, по данным Укргидрометцентра, в ноябре этого года ожидается на уровне 25-50 мм, в горах - местами 60-105 мм, что в Карпатах, в Закарпатье, Прикарпатье и Хмельницкой областях меньше (65-79%), на остальной территории в пределах (80-100%) средних многолетних значений.
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В целом же, согласно наблюдениям, характерной для ноября является средняя месячная температура на уровне 0-7° тепла.
За время наблюдений абсолютный минимум температуры в ноябре в Украине фиксировали на уровне 15-24° мороза, в северных, восточных областях местами 25-31°, на юге Крыма и Одесской области 8-13° мороза. Абсолютный максимум за все время наблюдений в последний месяц осени - 16-24° тепла, в Черновицкой, центральных областях и южной части местами 25-29º, на юге Одесской области и в Крыму до 30°.
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Для ноября в целом характерно, что во второй половине месяца в Украине, кроме южной части страны, заметен переход средней суточной температуры воздуха через 0°, может образоваться снежный покров.
Напомним, синоптик предупредила об обильных осадках до конца года.