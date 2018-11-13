Антициклон принес в Украину холода
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня погоду на большей части территории Украины будет формировать холодный антициклон, температура воздуха будет колебаться в пределах от 1° мороза до 4° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Сегодня погоду на большинстве нашей территории будет формировать холодный антициклон с северо-востока. Будет ясно и без осадков, лишь в Донецкой и Луганской областях местами небольшой снег", - указали синоптики.
А вот значение температуры, как сообщается, приобретают зимнего характера и составят от 1° мороза до 4° тепла, лишь в западных областях - 4-9° тепла, на Закарпатье - до 14°.
Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных и западных областях отдельные порывы 15-18 м/с.
Как сообщал УНН, средняя месячная температура в ноябре этого года прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям.