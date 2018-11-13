Київ завтра "захурделить"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Голова ДСНС Микола Чечоткін попередив водіїв Києва та Київської області про складні погодні умови на автошляхах столичного регіону у середу, 14 листопада. Про це головний рятувальник країни написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Друзі, зима поспішає до нас із випередженням графіку! За даними Укргідрометцентру, вже завтра, 14 листопада по Київській області та Києву — мокрий сніг з утворенням снігового покриву до шести сантиметрів! На дорогах ожеледиця”, — написав голова ДСНС Микола Чечоткін.
ЧИТАЙТЕ: Мокрий сніг з дощем і морози йдуть в Україну
За його інформацією, синоптики очікують завтра у Києві та Київській області до шести сантиметрів снігу. Тому задля безпеки дорожнього руху усім водіям рекомендується перейти на зимову резину.
“На „літній“ резині — не виїжджайте, не створюйте загрозливих ситуацій на дорогах. А краще взагалі потримати свого „залізного коня“ у гаражі, поки комунальники приберуть дороги. Бережіть себе і своїх близьких”, — сказав Чечоткін.
Також він закликав під час різкого похолодання обачно поводитись з обігрівальними пристроями, пічками, грубками, камінами.
Крім того, у КМДА просять у зв’язку із погіршенням погодних надавати перевагу громадському транспорту та не паркувати авто обабіч дороги.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Штормове попередження: водіїв закликали до уважності на дорогах
Нагадаємо, на дорогах Києва та області завтра мокрий сніг і ожеледиця.
Також варто нагадати, що з 8 жовтня на дороги України повернулись радари TruCam, а з 1 жовтня діє сезон увімкнених фар.
Раніше медики розповіли, як вберегти здоров'я під час холодної пори року.