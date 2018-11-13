Київ завтра "захурделить"

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Голова ДСНС Микола Чечоткін попередив водіїв Києва та Київської області про складні погодні умови на автошляхах столичного регіону у середу, 14 листопада. Про це головний рятувальник країни написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.