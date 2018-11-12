Мокрий сніг з дощем і морози йдуть в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У вівторок, 13 листопада, в Україні відбудеться суттєве зниження нічної температури до 6-8° морозу, місцями до 11 градусів морозу на північному сході Лівобережжя. Також серед тижня на півночі і заході країни очікується невеликий дощ, на півночі місцями - з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
“Упродовж середи і четверга — 14-15 листопада — у північних областях України, 14 листопада і у західних областях, спостерігатиметься невеликий дощ, на півночі місцями з мокрим снігом. На решті території України буде без опадів”, — йдеться у повідомленні.
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Цими днями температура у західних областях вночі 0-6° тепла, вдень 5-11°; на решті території вночі 1-7° морозу, вдень 0-6° тепла.
У Києві та області на 14-15 листопада синоптики прогнозують невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
12 листопада вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, переважно без опадів, вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура у понеділок у східній частині протягом доби 2-6° морозу, на решті території вдень 1-6° тепла.
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Тепло у понеділок, 12 листопада, лише у західних областях — 8-13° тепла, а на Прикарпатті взагалі — до 15°.
13 листопада вночі 3-8° морозу (у східних областях та на півночі Лівобережжя зниження до 6-11° морозу), вдень від 1° морозу до 4° тепла; в західних областях та на крайньому півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті — до 15°.
У Києві та області температура 12 і 13 листопада — від 1° морозу до 4° тепла. Вночі 13 листопада — 3-8° морозу. Опадів не очікується.
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Раніше УНН повідомляв, що на вихідних в Україну прийде похолодання. Перший сезонний мороз у Києві був зафіксований 8 листопада. При цьому перші заморозки спостерігались 18 вересня.
Нагадаємо, синоптики прогнозують теплу і малосніжну зиму.