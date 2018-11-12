Мокрий сніг з дощем і морози йдуть в Україну

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У вівторок, 13 листопада, в Україні відбудеться суттєве зниження нічної температури до 6-8° морозу, місцями до 11 градусів морозу на північному сході Лівобережжя. Також серед тижня на півночі і заході країни очікується невеликий дощ, на півночі місцями - з мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.