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Водіїв попросили перейти на зимові шини

Водіїв попросили перейти на зимові шини

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. З настанням осінньо-зимового періоду власникам та користувачам автомобілів радять своєчасно змінювати літні шини на зимові. Про це повідомило Державне агентство автомобільних доріг України, передає УНН.

“З погіршенням погодних умов автівки на літніх шинах перетворюються на небезпечний і некерований вид транспорту. Застерігаємо від небезпеки та просимо вчасно змінити літні шини на зимові. Будьте уважні на дорозі, бережіть себе та своїх близьких!”, — йдеться у зверненні Укравтодору.

Основна функція зимових шин - безпечне гальмування, яке полягає у зчепленні колес із поверхнею дорожного покриття. Традиційно водіям української кліматичної зони радять дотримуватися правила здійснювати заміну шин після досягнення середньодобової температури + 7 ° C.

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Раніше Президенту Петру Порошенко запропонували законодавчо зобов'язати українців своєчасно змінювати літні шини на зимові.

У деяких країнах з помірним кліматом обумовлюються чіткі терміни, в які машини повинні експлуатуватися тільки з зимовою гумою. Такі правила діють у Австрії, Швеції. Крім того, в законодавстві ряду країн відзначається, що глибина протектора у зимових покришок повинна бути не менше 3 мм.

Зазначимо, що з 8 жовтня на дороги України повернулись радари TruCam. Крім того, з 1 жовтня діє сезон увімкнених фар.

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