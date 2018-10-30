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На Правобережжі завтра очікуються тумани

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Синоптики попередили українців про туманну погоду упродовж 30 і 31 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

“31 жовтня вночі та вранці на Правобережжі і Києві подекуди туман, видимість 200-500 м”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того, у столиці України до ранку 31 жовтня також утримається туман.

До кінця доби 30 жовтня та вночі туман, видимість 200-500 м. Туманна погода може впливати на аварійність на дорогах. Тому фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.

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Туман - атмосферне явище, викликане конденсацією водяного пару у повітрі. В осінньо-зимовий період туман виникає найбільш часто через те, що в ці місяці переважає підвищена вологість. Найчастіше туман утворюється при температурах від + 5 °С до -5°С. Чим більше різниця температур, тим інтенсивніше туман. Якщо різниця температури повітря досягає 15 °С, то ймовірність утворення туману становить 85-90%.

Раніше киян попередили про слабку видимість на дорогах через туман.

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