Киян попередили про слабку видимість на дорогах через туман

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У столиці та Київській області у вівторок зранку спостерігатиметься туман, через що видимість, зокрема, на дорогах, буде обмежена 200-500 метрами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.