Киян попередили про слабку видимість на дорогах через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У столиці та Київській області у вівторок зранку спостерігатиметься туман, через що видимість, зокрема, на дорогах, буде обмежена 200-500 метрами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"30 жовтня вночі та вранці по місту Києву та області туман, видимість 200-500 м", - повідомили у відомстві.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня в Україні температура повітря протягом дня становитиме 17-22 градуси тепла. Вночі очікується 8-13 градусів тепла. В усіх областях очікується суха погода.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
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- знизити швидкість руху;
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- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
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- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
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- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
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- уникати різких маневрів на дорозі.
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