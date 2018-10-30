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Киян попередили про слабку видимість на дорогах через туман

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У столиці та Київській області у вівторок зранку спостерігатиметься туман, через що видимість, зокрема, на дорогах, буде обмежена 200-500 метрами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"30 жовтня вночі та вранці по місту Києву та області туман, видимість 200-500 м", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНН, 30 жовтня в Україні температура повітря протягом дня становитиме 17-22 градуси тепла. Вночі очікується 8-13 градусів тепла. В усіх областях очікується суха погода.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.
Українські Національні Новини

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