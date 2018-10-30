Киевлян предупредили о слабой видимости на дорогах из-за тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В столице и Киевской области во вторник утром будет наблюдаться туман, из-за чего видимость, в частности, на дорогах будет ограничена 200-500 метров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"30 октября ночью и утром по городу Киеву и области туман, видимость 200-500 м", - сообщили в ведомстве.
Как сообщал УНН, 30 октября в Украине температура воздуха в течение дня составит 17-22 градуса тепла. Ночью ожидается 8-13 градусов тепла. Во всех областях ожидается сухая погода.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
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- снизить скорость движения;
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- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
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- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
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- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
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- избегать резких маневров на дороге.
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