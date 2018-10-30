Сьогодні Україну накриють тумани
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря протягом дня становитиме 17-22 градуси тепла. Вночі очікується 8-13 градусів тепла. В усіх областях передбачається суха погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У західних областях буде сухо та тепло. Температура повітря вдень 18-22 градуси тепла.
У північних областях — без опадів. Температура повітря вдень 16-19 градусів тепла.
У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 12-18 градусів вище нуля.
У центральних областях опади малоймовірні. Температура повітря вдень 15-21 градус вище нуля.
На півдні України — суха тепла погода. Температура повітря вдень 18-22 градуси вище нуля.