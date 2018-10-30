Сегодня Украину накроют туманы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха в течение дня составит 17-22 градуса тепла. Ночью ожидается 8-13 градусов тепла. Во всех областях предполагается сухая погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В западных областях будет сухо и тепло. Температура воздуха днем 18-22 градуса тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха днем 16-19 градусов тепла.
В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 12-18 градусов выше нуля.
В центральных областях осадки маловероятны. Температура воздуха днем 15-21 градус выше нуля.
На юге Украины - сухая теплая погода. Температура воздуха днем 18-22 градуса выше нуля.