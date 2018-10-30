У центрі Києва зіштовхнулися 5 автівок

"На проспекті Перемоги, 30 один в один зіштовхнулися 5 автомобілів. Попередньо – винуватцем є водій BMW, який не врахував швидкість та слизьку дорогу. Потерпілих немає", - сказали у поліції.



Нагадаємо, 23 жовтня, на бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.



Як повідомляв УНН, поліція встановлює причини ДТП на столичному бульварі Лесі Українки.



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У результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки у Києві 21 автомобіль було пошкоджено, а одна людина отримала травми і була госпіталізована.