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У центрі Києва зіштовхнулися 5 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На столичному проспекті Перемоги зіштовхнулися 5 легкових автомобілів. Про це УНН повідомили у Патрульній поліції Києва.

"На проспекті Перемоги, 30 один в один зіштовхнулися 5 автомобілів. Попередньо – винуватцем є водій BMW, який не врахував швидкість та слизьку дорогу. Потерпілих немає", - сказали у поліції.

Нагадаємо, 23 жовтня, на бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляв УНН, поліція встановлює причини ДТП на столичному бульварі Лесі Українки.

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У результаті масштабної дорожньо-транспортної пригоди на бульварі Лесі Українки у Києві 21 автомобіль було пошкоджено, а одна людина отримала травми і була госпіталізована.

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