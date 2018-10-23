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Поліція встановлює причини ДТП на столичному бульварі Лесі Українки

Поліція встановлює причини ДТП на столичному бульварі Лесі Українки

Київ • УНН

 • 13546 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Поліція встановлює причини ДТП на столичному бульварі Лесі Українки, внаслідок якої пошкоджено 17 автівок. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва передає УНН.

Як розповіли правоохоронці, сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Лесі Українки сталося масштабне ДТП за участю багатьох транспортних засобів.

“Правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини. Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства. Поліцейські проводять огляд події, опитують свідків, встановлюють обставини і механізм автопригоди. Внаслідок ДТП троє осіб постраждали — двом з них надали медичну допомогу на місці”, — розповіли у поліції.

За даними співробітника Патрульної поліції, який знаходиться на місці події, внаслідок ДТП пошкоджено 18 автомобілів.

Відомості про автопригоду зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

Нагадаємо, на бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю близько десяти автомобілів.

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