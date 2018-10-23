Полиция устанавливает причины ДТП на столичном бульваре Леси Украинки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Полиция устанавливает причины ДТП на столичном бульваре Леси Украинки, в результате которого повреждено 17 автомобилей. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева передает УНН.
Как рассказали правоохранители, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП с участием многих транспортных средств.
"Правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия. Полицейские проводят осмотр события, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и механизм ДТП. В результате ДТП три человека пострадали - двум из них оказали медицинскую помощь на месте", - рассказали в полиции.
По данным сотрудника Патрульной полиции, который находится на месте происшествия, в результате ДТП повреждено 18 автомобилей.
Сведения об автопроисшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
Напомним, на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием около десяти автомобилей.