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У центрі Києва сталася масштабна ДТП: зіткнулися близько 10 авто

Київ • УНН

 • 26362 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю близько десяти автомобілів. Про це повідомив у Facebook користувач Михайло Носалик, передає УНН.

На фото, оприлюдненому користувачем, видно, що вантажівка - за попередніми даними, автокран - врізалася в автомобіль, який, своєю чергою, врізався в інші дві автівки - і по ланцюжку.

Рух транспорту у районі ДТП, яка сталася неподалік від Бессарабського ринку, зупинився. Затори спостерігаються на бульварі Лесі Українки у бік центру від перетину з бульваром Дружби народів.

Нагадаємо, масштабна ДТП сталася під Києвом, у лікарні опинились двоє футболістів.

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