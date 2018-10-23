В центре Киева произошло масштабное ДТП: столкнулись около 10 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. На бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием около десяти автомобилей. Об этом сообщил в Facebook пользователь Михаил Носалик, передает УНН.
На фото, опубликованном пользователем, видно, что грузовик - по предварительным данным, автокран - врезалась в автомобиль, который, в свою очередь, врезался в две другие машины - и по цепочке.
Движение транспорта в районе ДТП, которое произошло недалеко от Бессарабского рынка, остановилось. Заторы наблюдаются на бульваре Леси Украинки в сторону центра от пересечения с бульваром Дружбы народов.
Напомним, крупное ДТП произошло под Киевом, в больнице оказались двое футболистов.