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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 47710 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113898 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121924 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161211 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150406 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139343 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129797 просмотра

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7 марта, 08:52 • 176533 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118228 просмотра

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В центре Киева произошло масштабное ДТП: столкнулись около 10 авто

В центре Киева произошло масштабное ДТП: столкнулись около 10 авто

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. На бульваре Леси Украинки в центре Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием около десяти автомобилей. Об этом сообщил в Facebook пользователь Михаил Носалик, передает УНН.

На фото, опубликованном пользователем, видно, что грузовик - по предварительным данным, автокран - врезалась в автомобиль, который, в свою очередь, врезался в две другие машины - и по цепочке.

Движение транспорта в районе ДТП, которое произошло недалеко от Бессарабского рынка, остановилось. Заторы наблюдаются на бульваре Леси Украинки в сторону центра от пересечения с бульваром Дружбы народов.

Напомним, крупное ДТП произошло под Киевом, в больнице оказались двое футболистов.

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