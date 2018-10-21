Масштабна ДТП під Києвом: у лікарні опинились двоє футболістів

"Автомобіль Skoda намагався здійснити розворот в установленому місці, але в нього в'їжджає інший автомобіль Volvo і штовхає на зустрічну смугу, де в цей час рухався легковик Volkswagen, в якому знаходились два футболісти і ще одна жінка – дружина одного з них. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажири Volkswagen отримують легкі тілесні ушкодження. Водій автомобіля Skoda, який виїхав на зустрічну смугу, знаходиться в більш тяжкому стані в лікарні", - зазначив він.



За його словами, пасажири Volkswagen спочатку відмовились від госпіталізації, однак пізніше все-таки лягли в лікарню для обстеження.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На трасі Київ-Одеса автобус з дітьми втрапив у ДТП: загинула 13-річна дівчинка



При цьому він уточнив, що по даному факту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286, ч. 1.



Нагадаємо, під Києвом в суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула актриса відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.