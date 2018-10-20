Зірку "Дизель шоу" Поплавську поховають у Житомирі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Прощання із загиблою зіркою гумористичного проекту "Дизель шоу" Мариною Поплавську відбудеться в Житомирі і Києві, поховають її у понеділок у Житомирі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Дизель Студіо".
"20 жовтня трагічно загинула талановита актриса, блискучий учитель, зірка КВН Маріанна Францівна Поплавська. Прощання з актрисою "Дизель Студіо", відбудеться у неділю, 21 жовтня, в Києві з 11:00 до 13:00 у приміщенні МЦКМ "Жовтневий Палац". Адреса Алея Героїв Небесної Сотні, 1", - повідомили в проекті.
Крім того, як зазначено, у понеділок, 22 жовтня, о 10:30, "відбудеться прощання у Житомирі - у залі Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги".
Потім пройде відспівування у кафедральному соборі Святої Софії.
"У цей же день актриса буде похована на Корбутовському кладовищі на Центральній Алеї", - відзначили в проекті.
Як повідомляв УНН, під Києвом в суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула актриса відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.