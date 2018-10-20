Зірку "Дизель шоу" Поплавську поховають у Житомирі

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Прощання із загиблою зіркою гумористичного проекту "Дизель шоу" Мариною Поплавську відбудеться в Житомирі і Києві, поховають її у понеділок у Житомирі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Дизель Студіо".