Смертельна ДТП під Києвом: загинула зірка "Дизель шоу"

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Під Києвом в суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула одна жінка. Про це розповів УНН речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.