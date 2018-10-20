Смертельна ДТП під Києвом: загинула зірка "Дизель шоу"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Під Києвом в суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула одна жінка. Про це розповів УНН речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
"На трасі Київ-Житомир автобус "Неоплан" їхав у правій смузі і зіткнувся з вантажівкою, яка також їхала в правій смузі. Причини зупинки ще не відомі. В автобусі одна пасажирка загинула, ще четверо було доставлено в лікарню. Серед них – водій, який буде затриманий по статті 208 КПК", - зазначив Жукович.
За його словами, аварія сталась близько 6-ї години ранку.
Розслідувати ДТП буде слідче управління, додав він.
При цьому джерело у правоохоронних органах повідомило УНН, що загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська. Ще троє акторів "Дизель шоу" було доставлено до лікарні.
Загибель Марини Поплавської у ДТП підтвердив і народний депутат Борислав Розенблат у Facebook. "Житомир та Україна тільки що втратили яскраву, талановиту, чудову людину... Марина Поплавська..." - написав він, уточнивши у коментарях, що йдеться про ДТП.
Нагадаємо, у Києві автобус переїхав побитого чоловіка.