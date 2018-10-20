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Смертельна ДТП під Києвом: загинула зірка "Дизель шоу"

Смертельна ДТП під Києвом: загинула зірка "Дизель шоу"

Київ • УНН

 • 76365 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Під Києвом в суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула одна жінка. Про це розповів УНН речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

"На трасі Київ-Житомир автобус "Неоплан" їхав у правій смузі і зіткнувся з вантажівкою, яка також їхала в правій смузі. Причини зупинки ще не відомі. В автобусі одна пасажирка загинула, ще четверо було доставлено в лікарню. Серед них – водій, який буде затриманий по статті 208 КПК", - зазначив Жукович.

За його словами, аварія сталась близько 6-ї години ранку.

Розслідувати ДТП буде слідче управління, додав він.

При цьому джерело у правоохоронних органах повідомило УНН, що загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська. Ще троє акторів "Дизель шоу" було доставлено до лікарні.

Загибель Марини Поплавської у ДТП підтвердив і народний депутат Борислав Розенблат у Facebook. "Житомир та Україна тільки що втратили яскраву, талановиту, чудову людину... Марина Поплавська..." - написав він, уточнивши у коментарях, що йдеться про ДТП.

Нагадаємо, у Києві автобус переїхав побитого чоловіка.

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