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У Києві автобус переїхав побитого чоловіка

У Києві автобус переїхав побитого чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Дніпровському районі Києва автобус переїхав чоловіка, який після бійки з невідомим залишився лежати на автодорозі. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“До чергової частини столичної поліції приблизно о 5:50 надійшов виклик про бійку двох чоловіків, а згодом — про наїзд на потерпілого”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, провівши огляд місця події та опитавши свідків, правоохоронці встановили, що після бійки між двома чоловіками один із учасників почав втікати. Коли він перебігав проїзну частину вулиці Кибальчича, інший фігурант його наздогнав, зробив підніжку і, коли “опонент” впав, побив його.

“Після побоїв потерпілий залишився лежати на дорозі. У цей час вулицею рухався маршрутний автобус „МАЗ“, який скоїв наїзд на чоловіка віком приблизно 35 років. Лікарі констатували смерть, причину якої буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи”, — повідомили у поліції.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією — ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження слідчі встановлять усі обставини події, причини та наслідки, а також ступінь вини кожного із учасників.

Нагадаємо, звинувачення у скоєнні у нетверезому стані дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідок висунула у четвер, 18 жовтня, прокуратура у місті Лодзь 20-річному громадянину України. У ДТП, що сталася у середу, 17 жовтня, загинула 21-річна українка, яка навчається у Польщі.

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