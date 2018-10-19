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У Польщі п'яний студент з України скоїв ДТП, у якій загинула його подруга

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Звинувачення у скоєнні у нетверезому стані дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідок висунула у четвер, 18 жовтня, прокуратура у місті Лодзь 20-річному громадянину України. У ДТП, що сталася у середу, 17 жовтня, загинула 21-річна українка, яка навчається у Польщі. Підозрюваному загрожує 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо". 

Прокурор попросив суд тимчасово арештувати чоловіка, повідомив речник Окружної прокуратури у Лодзі Кшиштоф Копаня. Інцидент трапився у середу удосвіта.

За словами слідчих, перебуваючи напідпитку, 20-річний чоловік їхав із перевищенням швидкості центром Лодзі. У певний момент він втратив контроль над авто і в’їхав у фасад маєтку, а потім також у каменицю. Транспортний засіб зупинився тільки за декілька метрів далі, протаранивши припарковані з іншого боку вулиці автівки.

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"У транспортному засобі перебували водій та його 21-річна подруга, яка сиділа на передньому пасажирському сидінні. Ймовірно, вони не пристебнули паски безпеки. Водій зміг вилізти з авто через вікно. Молода жінка не подавала ознак життя. Лікар карети швидкої допомоги підтвердив її смерть", - розповів прокурор Копаня.

Обстеження показало, що чоловік на момент ДТП мав у крові майже 2 проміле алкоголю.

У четвер Районна прокуратура у Лодзі висунула його звинувачення у скоєнні у нетверезому стані ДТП зі смертельним наслідком.

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"Це громадянин України, який навчається у Польщі. Під час допиту він частково визнав свою вину. Чоловік підтвердив, що до другої ночі розпивав у гуртожитку пиво та горілку, а потім йому зателефонувала його подруга, яка попросила заїхати за нею на роботу, вона працювала в одному із закладів харчування при вулиці Пйотрковській. Він вирішив їхати, попри вживання алкоголю", - поінформував речник.

Підозрюваний пояснив слідчим, що під час поїздки між ним та дівчиною відбулася розмова про їхні стосунки, що переросла у сварку, під час якої молода жінка нібито схопилася за кермо. Крім того, чоловік виправдовується втратою пам’яті. Прокурор Кшиштоф Копаня зазначив, що слідство перевірить версію 20-річного громадянина України.

Нагадаємо, 11 вересня біля польського міста Томашів зіткнулися два українські автомобілі: загинула 19-річна дівчина, 6 осіб отримали поранення.

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