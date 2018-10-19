В Польше пьяный студент из Украины совершил ДТП, в котором погибла его подруга

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Обвинение в совершении в нетрезвом состоянии дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом выдвинула в четверг, 18 октября, прокуратура в городе Лодзь 20-летнему гражданину Украины. В ДТП, которое произошло в среду, 17 октября, погибла 21-летняя украинка, которая учится в Польше. Подозреваемому грозит 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Прокурор попросил суд временно арестовать мужчину, сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня. Инцидент произошел в среду на рассвете.

По словам следователей, находясь в нетрезвом состоянии, 20-летний мужчина ехал с превышением скорости центром Лодзи. В определенный момент он потерял контроль над авто и въехал в фасад поместья, а затем также в каменный дом. Транспортное средство остановилось только в нескольких метрах дальше, протаранив припаркованные с другой стороны улицы машины.

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"В транспортном средстве находились водитель и его 21-летняя подруга, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Вероятно, они не пристегнули ремни безопасности. Водитель смог выбраться из авто через окно. Молодая женщина не подавала признаков жизни. Врач кареты скорой помощи подтвердил ее смерть", - рассказал прокурор Копаня.

Обследование показало, что человек в момент ДТП имел в крови почти 2 промилле алкоголя.

В четверг Районная прокуратура в Лодзи выдвинула ему обвинения в совершении в нетрезвом состоянии ДТП со смертельным исходом.

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"Это гражданин Украины, который учится в Польше. Во время допроса он частично признал свою вину. Мужчина подтвердил, что до двух ночи распивал в общежитии пиво и водку, а потом ему позвонила его подруга, которая попросила заехать за ней на работу, она работала в одном из заведений питания при улице Пйотрковськой. Он решил ехать, несмотря на употребление алкоголя", - сообщил пресс-секретарь.

Подозреваемый пояснил следователям, что во время поездки между ним и девушкой состоялся разговор об их отношениях, переросший в ссору, во время которой молодая женщина якобы схватилась за руль. Кроме того, человек оправдывается потерей памяти. Прокурор Кшиштоф Копаня отметил, что следствие проверит версию 20-летнего гражданина Украины.

Напомним, 11 сентября у польского города Томашив столкнулись два украинские автомобиля: погибла 19-летняя девушка, 6 человек получили ранения.

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