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У МЗС розповіли про постраждалих внаслідок ДТП у Польщі українців

У МЗС розповіли про постраждалих внаслідок ДТП у Польщі українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Постраждалих внаслідок ДТП у Поморському воєводстві українців госпіталізовано до місцевих медзакладів. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.

“За інформацією консула України, потерпілих під час ДТП у Поморському воєводстві (Польща) українців госпіталізовано, загрози їхньому життю немає. Консул підтримує контакт з медзакладами”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що на півночі Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мікроавтобуса постраждали восьмеро осіб, зокрема громадяни України. Причиною аварії, ймовірно, стала необережність водія.

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