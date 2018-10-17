У МЗС розповіли про постраждалих внаслідок ДТП у Польщі українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Постраждалих внаслідок ДТП у Поморському воєводстві українців госпіталізовано до місцевих медзакладів. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.
“За інформацією консула України, потерпілих під час ДТП у Поморському воєводстві (Польща) українців госпіталізовано, загрози їхньому життю немає. Консул підтримує контакт з медзакладами”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що на півночі Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мікроавтобуса постраждали восьмеро осіб, зокрема громадяни України. Причиною аварії, ймовірно, стала необережність водія.