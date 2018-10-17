В МИД рассказали о пострадавших в результате ДТП в Польше украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Пострадавшие в результате ДТП в Поморском воеводстве украинцы госпитализированы в местные медучреждения. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"По информации консула Украины, пострадавшие в ДТП в Поморском воеводстве (Польша) украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет. Консул поддерживает контакт с медучреждениями", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на севере Польши в результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобуса пострадали восемь человек, в том числе граждане Украины. Причиной аварии, вероятно, стала неосторожность водителя.