В МИД рассказали о пострадавших в результате ДТП в Польше украинцев

"По информации консула Украины, пострадавшие в ДТП в Поморском воеводстве (Польша) украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет. Консул поддерживает контакт с медучреждениями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на севере Польши в результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобуса пострадали восемь человек, в том числе граждане Украины. Причиной аварии, вероятно, стала неосторожность водителя.