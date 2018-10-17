На півночі Польщі унаслідок ДТП постраждали громадяни України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ймовірно необережність водія стала причиною дорожньо-транспортної пригоди мікроавтобуса на Кашубах у північно-західній Польщі, унаслідок якої постраждало восьмеро осіб, зокрема громадяни України.Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
На прямій автодорозі у селі Нова Кішева Хрусти з мікроавтобусом зіткнулося авто марки Volkswagen Passat. За словами місцевої поліції, ДТП сталося під час обгону.
22-річний водій Passat, житель Косьцєрського повіту Поморського воєводства, випереджаючи інший транспортний засіб, ймовірно, не упевнився у безпечності виконання цього маневру і здійснив лобове зіткнення з мікроавтобусом.
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Травми отримали 28-річний водій мікроавтобуса, житель Сілезького воєводства та семеро його пасажирів. Це громадяни України і Пакистану, котрі приїхали до Польщі на заробітки.
Одного з поранених прибув забрати рятувальний гелікоптер. Інших постраждалих було госпіталізовано.
Нагадаємо, 11 вересня біля польського міста Томашів зіткнулися два українські автомобілі: загинула 19-річна дівчина, 6 осіб отримали поранення.