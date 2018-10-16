У Польщі троє хуліганів вкрали автомобіль в українського таксиста

Інцидент трапився 4 жовтня в Ополє. Після опівночі троє чоловіків сіли у таксі. Коли пасажири побачили, що 21-річний водій є іноземцем, почали його принижувати. У певний момент таксист зупинив авто, вийшов з нього та телефоном викликав поліцію до все агресивніших пасажирів.

У той час, коли водій таксі викликав допомогу, один з пасажирів сів за кермо автомобіля і всі троє поїхали, залишивши власника транспортного засобу на узбіччі.



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Поліцейські затримали в Ополє двох чоловіків у віці 22 і 27 років. Їм висунуті звинувачення у зневазі на національному ґрунті. Третій, 32-річний чоловік, був затриманий у Кракові, де також був виявлений викрадений автомобіль. Він відповідатиме також за крадіжку авто.

За скоєні злочини усім трьом чоловікам загрожує до п’яти років позбавлення волі.



Як повідомляв УНН, на будівельному майданчику житлового комплексу в центрі Лодзя у Польщі 28-річний українець впав з висоти 15-го поверху. Чоловік помер на місці.