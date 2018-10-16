В Польше трое хулиганов украли автомобиль у украинском таксиста

Инцидент произошел 4 октября в Ополе. После полуночи трое мужчин сели в такси. Когда пассажиры увидели, что 21-летний водитель является иностранцем, начали его унижать. В определенный момент таксист остановил авто, вышел из него и по телефону вызвал полицию к все более агрессивным пассажирам.

В то время, когда водитель такси вызвал помощь, один из пассажиров сел за руль автомобиля и все трое уехали, оставив владельца транспортного средства на обочине.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше задержали украинца навеселе, который вез в машине семерых нетрезвых товарищей

Полицейские задержали в Ополе двух мужчин в возрасте 22 и 27 лет. Им предъявлены обвинения в пренебрежении на национальной почве. Третий, 32-летний мужчина, был задержан в Кракове, где также был обнаружен угнанный автомобиль. Он будет отвечать также за кражу авто.

За совершенные преступления всем трем мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.



Как сообщал УНН, на строительной площадке жилого комплекса в центре Лодзи в Польше 28-летний украинец упал с высоты 15-го этажа. Мужчина скончался на месте.