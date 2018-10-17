На севере Польши в результате ДТП пострадали граждане Украины

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 55798 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115340 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123330 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162859 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151071 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139616 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129978 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177332 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118254 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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На севере Польши в результате ДТП пострадали граждане Украины

На севере Польши в результате ДТП пострадали граждане Украины

Киев  •  УНН

 • 10080 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Вероятно неосторожность водителя стала причиной ДТП микроавтобуса на Кашуба в северо-западной Польши, в результате которого пострадали восемь человек, в том числе граждане Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

На прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты с микроавтобусом столкнулось авто марки Volkswagen Passat. По словам местной полиции, ДТП произошло во время маневра обгона.

22-летний водитель Passat, житель Косьцерського уезда Поморского воеводства, опережая другое транспортное средство, вероятно, не убедился в безопасности выполнения этого маневра и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.

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Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса, житель Силезского воеводства и семь его пассажиров. Это граждане Украины и Пакистана, которые приехали в Польшу на заработки.

Одного из раненых прибыл забрать спасательный вертолет. Других пострадавших было госпитализировано.

Напомним, 11 сентября у польского города Томашив столкнулись два украинские автомобили: погибла 19-летняя девушка, 6 человек получили ранения.

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