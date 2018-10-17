На севере Польши в результате ДТП пострадали граждане Украины

На прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты с микроавтобусом столкнулось авто марки Volkswagen Passat. По словам местной полиции, ДТП произошло во время маневра обгона.

22-летний водитель Passat, житель Косьцерського уезда Поморского воеводства, опережая другое транспортное средство, вероятно, не убедился в безопасности выполнения этого маневра и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.



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Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса, житель Силезского воеводства и семь его пассажиров. Это граждане Украины и Пакистана, которые приехали в Польшу на заработки.

Одного из раненых прибыл забрать спасательный вертолет. Других пострадавших было госпитализировано.



Напомним, 11 сентября у польского города Томашив столкнулись два украинские автомобили: погибла 19-летняя девушка, 6 человек получили ранения.