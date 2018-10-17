На севере Польши в результате ДТП пострадали граждане Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Вероятно неосторожность водителя стала причиной ДТП микроавтобуса на Кашуба в северо-западной Польши, в результате которого пострадали восемь человек, в том числе граждане Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
На прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты с микроавтобусом столкнулось авто марки Volkswagen Passat. По словам местной полиции, ДТП произошло во время маневра обгона.
22-летний водитель Passat, житель Косьцерського уезда Поморского воеводства, опережая другое транспортное средство, вероятно, не убедился в безопасности выполнения этого маневра и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше трое хулиганов украли автомобиль у украинского таксиста
Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса, житель Силезского воеводства и семь его пассажиров. Это граждане Украины и Пакистана, которые приехали в Польшу на заработки.
Одного из раненых прибыл забрать спасательный вертолет. Других пострадавших было госпитализировано.
Напомним, 11 сентября у польского города Томашив столкнулись два украинские автомобили: погибла 19-летняя девушка, 6 человек получили ранения.