В Киеве автобус переехал избитого мужчину

"В дежурную часть столичной полиции примерно в 5:50 поступил вызов о драке двух мужчин, а впоследствии - о наезде на потерпевшего", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, проведя осмотр места происшествия и опросив свидетелей, правоохранители установили, что после драки между двумя мужчинами один из участников начал убегать. Когда он перебегал проезжую часть улицы Кибальчича, другой фигурант его догнал, сделал подножку и, когда "оппонент" упал, избил его.

"После побоев пострадавший остался лежать на дороге. В это время по улице двигался маршрутный автобус "МАЗ", который совершил наезд на мужчину в возрасте примерно 35 лет. Врачи констатировали смерть, причину которой будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в полиции.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства следователи установят все обстоятельства происшествия, причины и последствия, а также степень вины каждого из участников.

Напомним, обвинения в совершении в нетрезвом состоянии дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом предъявила в четверг, 18 октября, прокуратура в городе Лодзь 20-летнему гражданину Украины. В ДТП, которое произошло в среду, 17 октября, погибла 21-летняя украинка, которая учится в Польше.