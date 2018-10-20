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Смертельное ДТП под Киевом: погибла звезда "Дизель шоу"

Смертельное ДТП под Киевом: погибла звезда "Дизель шоу"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которой автобус столкнулся с грузовиком, погибла одна женщина. Об этом рассказал УНН пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

"На трассе Киев-Житомир автобус "Неоплан" ехал в правой полосе и столкнулся с грузовиком, который также ехал в правой полосе. Причины остановки еще не известны. В автобусе одна пассажирка погибла, еще четверо были доставлены в больницу. Среди них - водитель, который будет задержан по статье 208 УПК", - отметил Жукович.

По его словам, авария произошла около 6 часов утра.

Расследовать ДТП будет следственное управление, добавил он.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил УНН, что погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. Еще трое актеров "Дизель шоу" был доставлен в больницу.

Гибель Марины Поплавской в ​​ДТП подтвердил и народный депутат Борислав Розенблат в Facebook. "Житомир и Украина только что потеряли яркого, талантлиаого, замечательного человека... Марина Поплавская..." - написал он, уточнив в комментариях, что речь идет о ДТП.

Напомним, в Киеве автобус переехал избитого мужчину.

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