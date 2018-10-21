На трасі Київ-Одеса автобус з дітьми втрапив у ДТП: загинула 13-річна дівчинка

"Близько 16:20 на 155 кілометрі траси Київ-Одеса, неподалік міста Жашків, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та вантажного автомобіля. На момент зіткнення, в салоні автобуса знаходилась організована група школярів із селища Рокитне, Київської області. Загалом, 17 дітей та троє дорослих, група поверталася додому з Умані, де вони були на екскурсії", - повідомив він.



Внаслідок події, 2 дітей отримали травми та були терміново госпіталізовані до Жашківської ЦРЛ. До лікарні потрапив також водій автобуса. Стан чоловіка лікарі оцінюють як важкий.



Пізніше з'явилася інформація, що одна з дівчаток, яка постраждала у ДТП не приходячи до тями загинула.



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Медичні працівники проводять огляд інших дітей.



Як повідомляв УНН, під Києвом в суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула актриса відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.