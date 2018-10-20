На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульної поліції: є загиблий

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Львівській області поблизу села Мощана сталася ДТП за участю фури та автомобіля патрульної поліції, за попередніми даними, загинув поліцейський. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, публікуючи відповідні фото, передає УНН.