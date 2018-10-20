На Львівщині фура зіткнулася з авто патрульної поліції: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Львівській області поблизу села Мощана сталася ДТП за участю фури та автомобіля патрульної поліції, за попередніми даними, загинув поліцейський. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook, публікуючи відповідні фото, передає УНН.
"Траса Львів - Рава Руська біля села Мощани ДТП за участі фури і патрульної поліції. На 16:20 Один поліцейський помер на місці дтп, інший у важкому стані без свідомості", - повідомив депутат.
За його даними, від удару в фурі пошкодило бак, звідки витекло 500 л солярки, тож викликали пожежну, щоб залити піною.
"Зі слів водія фури і по траекторії руху - патрульна машина виїхала на зустрічну смугу", - додав Зінкевич.
Як повідомляв УНН, під Києвом у суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.