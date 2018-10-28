На Львівщині у ДТП постраждало 5 осіб, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів отримали травми 5 людей, у тому числі – дівчина-підліток. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
“Сьогодні, 28 жовтня, в поліцію надійшло повідомлення про те, що в Буському районі на автодорозі Київ-Чоп о 06:10 сталася дорожньо-транспортна пригода”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, попередньо встановлено, що поблизу села Ожидів відбулося лобове зіткнення автомобілів “Опель Вектра” та “Пежо 508”.
Внаслідок ДТП водій “Пежо”, 50-річний житель Закарпаття, та двоє його пасажирок, одна з яких — 12-річна школярка, отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню. Також госпіталізовані водій “Опеля”, 32-річний житель Івано-Франківської області, та його пасажир — 34-річний мешканець Києва.
Зараз встановлюються обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Харківській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та рейсового автобуса з 35 пасажирами у салоні.