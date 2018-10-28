Во Львовской области в ДТП пострадали 5 человек, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей получили травмы 5 человек, в том числе - девушка-подросток. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, 28 октября, в полицию поступило сообщение о том, что в Бугском районе на автодороге Киев-Чоп в 06:10 произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, предварительно установлено, что вблизи села Ожидов произошло лобовое столкновение автомобилей "Опель Вектра" и "Пежо 508".
В результате ДТП водитель "Пежо", 50-летний житель Закарпатья, и двое его пассажирок, одна из которых - 12-летняя школьница, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Также госпитализированы водитель "Опеля", 32-летний житель Ивано-Франковской области, и его пассажир - 34-летний житель Киева.
Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Харьковской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и рейсового автобуса с 35 пассажирами в салоне.