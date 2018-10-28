ДТП за участю автобуса сталася на Харківщині, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Харківській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та рейсового автобуса з 35 пасажирами у салоні. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“27 жовтня о 17-30 на автошляху “Чугуїв — Великий Бурлук” між смт Печеніги та селом Кицівка 44-річний водій автомобіля “Форд Транзит” виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом сполученням “Печеніги — Харків”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, на момент зіткнення в салоні автобусу перебувало 35 пасажирів, ніхто з них не постраждав.
Внаслідок ДТП водій автомобілю “Форд Транзит” від отриманих травм помер на місці пригоди.
Разом з цим лікарі надали медичну допомогу двом постраждалим — 34-річному водієві автобусу та 46-річному пасажирові автомобілю “Форд Транзит”, мешканцю с. Кочеток Чугуївського району.
Всі обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, яка сталася під час гоночних змагань у Кривому Розі Дніпропетровської області.