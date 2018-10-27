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Поліція: відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП, яка сталася під час гоночних змагань

Поліція: відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП, яка сталася під час гоночних змагань

Київ • УНН

 • 9666 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП, яка сталася під час гоночних змагань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Дніпропетровській області.

“Одна з потерпілих — 10-річна дівчинка, з тяжкими травмами голови та тіла перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. 5-річний хлопчик отримав травми середньої тяжкості. 53-річна жінка доставлена до травматології, де їй поставили діагноз: закритий перелам тазу. Четвертий чоловік отримав легкі травми та від госпіталізації відмовився”, — вказано у повідомленні.

Автомобільна аварія сталася 27 жовтня о 13.00 у м. Кривий Ріг під час проведення змагань “Гонки на виживання”. 59-річний водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі траси та наїхав на глядачів. Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як повідомляв УНН, у Кривому Розі під час перегонів авто влетіло у натовп, серед постраждалих — діти.

Українські Національні Новини

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