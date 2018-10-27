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У Кривому Розі під час перегонів авто влетіло у натовп, серед постраждалих - діти

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Під час змагань “Перегони на виживання” у Кривому Розі Дніпропетровської області автомобіль влетів у натовп, внаслідок чого постраждало четверо людей, з них двоє дітей. Про це йдеться у повідомленні Криворізького відділу поліції, передає УНН.

“27 жовтня у Саксаганському районі під час проведення змагань „Гонки на виживання“ водій гоночного автомобіля не впорався з керуванням та виїхавши з траси вчинив зіткнення з глядачами. В результаті зіткнення 4-м особам (двоє дітей та двоє дорослих) спричинені тілесні ушкодження”, — зазначається у повідомленні.

Всіх потерпілих, як вказано, доставлено до лікарняних закладів Кривого Рогу.

У коментарі УНН у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області розповіли, що стан хлопчика середньо тяжкості, а дівчинки — тяжкий.

Нагадаємо, у Кривому Розі за скоєння ДТП, в якій постраждало 7 пасажирів, водій автобуса проведе 8 років за ґратами. 

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