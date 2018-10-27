У Кривому Розі під час перегонів авто влетіло у натовп, серед постраждалих - діти

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Під час змагань “Перегони на виживання” у Кривому Розі Дніпропетровської області автомобіль влетів у натовп, внаслідок чого постраждало четверо людей, з них двоє дітей. Про це йдеться у повідомленні Криворізького відділу поліції, передає УНН.