Водієві з Кривого Рогу за смертельну ДТП з 7 постраждалими дали 8 років тюрми

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Кривому Розі за скоєння ДТП, в якій постраждало 7 пасажирів, водій автобуса проведе 8 років за ґратами. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН. 

“Жовтневий районний суд м. Кривий Ріг визнав винним 34-річного громадянина у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб, заподіяло потерпілим тяжке та середньої тяжкості тілесне ушкодження)”, — йдеться у повідомленні.

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Так, 16 жовтня 2014 року вказаний громадянин, керуючи технічно справним автобусом Mercedes-Benz 310D зі швидкістю 70-90 км/год, на вул. Ногіна у місті Кривому Розі не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого допустив занос керованого транспортного засобу та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом Mercedes-Benz 313 CDI.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів загинули, ще двоє одержали тяжкі тілесні ушкодження та троє пасажирів — ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обвинувачення підтримувалось прокуратурою Дніпропетровської області.

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Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

Нагадаємо, винуватця ДТП із загибеллю трьох осіб на Житомирщині засудили на 10 років.

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