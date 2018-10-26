Водителю из Кривого Рога за смертельное ДТП с 7 пострадавшими дали 8 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Кривом Роге за совершение ДТП, в котором пострадали 7 пассажиров, водитель автобуса проведет 8 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
“Октябрьский районный суд г. Кривой Рог признал виновным 34-летнего гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц, причинившее потерпевшим тяжелое и средней тяжести телесное повреждение)”, - говорится в сообщении.
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Так, 16 октября 2014 года указанный гражданин, управляя технически исправным автобусом Mercedes-Benz 310D со скоростью 70-90 км/ч, на ул. Ногина в городе Кривом Роге не учел дорожной обстановки, вследствие чего допустил занос управляемого транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Mercedes-Benz 313 CDI.
В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров погибли, еще двое получили тяжелые телесные повреждения и трое пассажиров — повреждения средней степени тяжести.
Обвинение поддерживалось прокуратурой Днепропетровской области.
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Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Напомним, виновника ДТП с гибелью трех человек в Житомирской осудили на 10 лет.