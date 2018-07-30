Прокурор домігся покарання для винуватця смертельної ДТП, якого виправдав суд

“Апеляційним судом Черкаської області 26 липня 2018 року, за апеляційною скаргою прокурора переглянуто виправдувальний вирок Чорнобаївського районного суду, яким визнано невинуватим і виправдано 25-річного жителя Чорнобаївського району за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, особою яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Органом досудового розслідування вказаний чоловік обвинувачується в тому, що він у серпні 2014 року, рухаючись на власному автомобілі в одному з сіл Чорнобаївського району Черкаської області, порушив Правила дорожнього руху України, не дотримався безпечної дистанції з іншими учасниками дорожнього руху та скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався попереду. Унаслідок зазначеної дорожньо-транспортної пригоди останній отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

Виконуючи функцію підтримання державного обвинувачення в суді, виправдувальний вирок оскаржено прокуратурою в апеляційному порядку.

“Завдяки активній позиції та принциповому підходу прокурора до участі в апеляційному розгляді вказаного провадження, апеляційний суд Черкаської області, погодившись з доводами прокурора, скасував виправдувальний вирок і ухвалив обвинувальний вирок, яким водія автомобіля визнано винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, й засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки”, — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, харківська прокуратура зібрала докази вини п’яного водія, який на смерть збив 7-річну дівчинку.