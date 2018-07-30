Прокурор домігся покарання для винуватця смертельної ДТП, якого виправдав суд

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КИЇВ. 30 липня. УНН. За апеляційною скаргою прокурора Черкаської області винуватця ДТП, унаслідок якої загинув велосипедист, засуджено до 3 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба місцевої прокуратури, передає УНН.

“Апеляційним судом Черкаської області 26 липня 2018 року, за апеляційною скаргою прокурора переглянуто виправдувальний вирок Чорнобаївського районного суду, яким визнано невинуватим і виправдано 25-річного жителя Чорнобаївського району за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, особою яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Органом досудового розслідування вказаний чоловік обвинувачується в тому, що він у серпні 2014 року, рухаючись на власному автомобілі в одному з сіл Чорнобаївського району Черкаської області, порушив Правила дорожнього руху України, не дотримався безпечної дистанції з іншими учасниками дорожнього руху та скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався попереду. Унаслідок зазначеної дорожньо-транспортної пригоди останній отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

Виконуючи функцію підтримання державного обвинувачення в суді, виправдувальний вирок оскаржено прокуратурою в апеляційному порядку.

“Завдяки активній позиції та принциповому підходу прокурора до участі в апеляційному розгляді вказаного провадження, апеляційний суд Черкаської області, погодившись з доводами прокурора, скасував виправдувальний вирок і ухвалив обвинувальний вирок, яким водія автомобіля визнано винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, й засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки”, — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, харківська прокуратура зібрала докази вини п’яного водія, який на смерть збив 7-річну дівчинку.

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